Approvato il Decreto ponte sullo Stretto, Salvini: Giornata storica (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 marzo 2023 "Giornata storica non solo per la Sicilia, la Calabria, ma per tutta Italia. Dopo cinquant'anni di chiacchiere, questo Consiglio dei ministri approva il ponte che unisce la Sicilia al resto d'Italia"

Ponte sullo Stretto di Messina, approvato il decreto: cosa prevede

Il nuovo progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è quello vecchio. Il consiglio dei ministri ha approvato uno primo schema di decreto che riporta indietro il tempo fino al 2012.