Approvata la riforma fiscale, tre scaglioni Irpef. Via libera al Ponte di Messina (Di giovedì 16 marzo 2023) Con il via libera del Consiglio dei ministri si mette ufficialmente in moto la macchina che dovrà portare nell’arco dei prossimi due anni alla completa riscrittura del sistema fiscale Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 16 marzo 2023) Con il viadel Consiglio dei ministri si mette ufficialmente in moto la macchina che dovrà portare nell’arco dei prossimi due anni alla completa riscrittura del sistema

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?????? #Francia, riforma delle pensioni approvata senza il Parlamento. Opposizioni all'attacco: Marine #LePen present… - fanpage : Ore di tensione a Parigi dove migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro la riforma delle… - Agenzia_Ansa : Tre aliquote Irpef e Iva azzerata per i beni di prima necessità. Le novità della riforma fiscale approvata dal Cdm… - giovannaworld96 : RT @ultimoranet: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che dà il via libera al ripristino del percorso di progettazione e reali… - Calab_Magnifica : Riforma fiscale approvata: dall’Irpef a 3 aliquote alla flat tax -