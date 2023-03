Ape sociale e contributi figurativi per disoccupazione Naspi: ecco tutto quello che c’è da sapere (Di giovedì 16 marzo 2023) Quanto valgono i contributi figurativi della Naspi? Che valore hanno i contributi figurativi ai fini dell’Anticipo pensionistico Ape sociale 2023? Può capitare che due anni di fruizione dell’indennità di disoccupazione Naspi aiutino a perfezionare 30 anni di anzianità contributiva richiesta per il rilascio del trattamento economico Ape sociale. Non tutti (forse) sono al corrente che ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Quanto valgono idella? Che valore hanno iai fini dell’Anticipo pensionistico Ape2023? Può capitare che due anni di fruizione dell’indennità diaiutino a perfezionare 30 anni di anzianitàva richiesta per il rilascio del trattamento economico Ape. Non tutti (forse) sono al corrente che ... TAG24.

