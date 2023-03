Aouar ha preso la sua decisione | c’è anche la conferma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lavastig : @UccellinoMilan Preso Aouar?? Esprimiti dai - lorenzolep73 : @UccellinoMilan Aouar e già preso!!! - Andrea1994___ : @oikos_ange @sscmemenapoli Aouar credo sia in direzione Betis. Dahoud è un bel calciatore sui cui avevo tante aspet… -

Commenta per primonon vuole sbagliare. Il centrocampista in scadenza di contratto con il Lione sta valutando il suo futuro, vuole fare la scelta giusta e si èun periodo di riflessione per capire quale può ...Si era parlato molto dell'interesse della Roma per. Il giocatore, in scadenza a giugno col Lione piaceva molto ai giallorossi che avevano ... Il giocatore si èdel tempo per pensare alla ......Gollini Caprile Ounahi ROMA ZiyechTraoré LAZIO Viti Bonazzoli Sanabria ATALANTA Mulattieri Beukema Osorio FIORENTINA Sirigu Brekalo Dominguez Mercato, le operazioni di Inter e Milan ....

Decisione a sorpresa per Aouar: rappresenterà l'Algeria e non più la ... numero-diez.com

Il futuro di Aouar è incerto: il talento franco-algerino può partire a parametro zero e ha più opzioni tra le quali scegliere. Milan in corsa