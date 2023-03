Anziani e famiglie in difficoltà, allarme: INPS chiede restituzione soldi “Rabbia e ingiustizia” (Di giovedì 16 marzo 2023) Si profila un brutto periodo per le famiglie con Anziani. Dall’INPS un avviso di restituzione dei propri soldi. Ecco cosa succede. Benché il periodo storico sia tutt’altro che roseo, niente impedisce ancora all’INPS di poter chiedere indietro i soldi erogati. Questa misura può avvenire in diverse occasioni, principalmente causate da errori, ma può essere un gravissimo danno per le famiglie. l’INPS chiede indietro i soldi – ilovetrading.itQuesto periodo storico è caratterizzato da una fortissima crisi economica che sta rendendo la vita difficile a tutti. In questa situazione, perdere dei soldi, anche se per un errore di sistema, può essere molto grave. Questo è quello ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 16 marzo 2023) Si profila un brutto periodo per lecon. Dall’un avviso didei propri. Ecco cosa succede. Benché il periodo storico sia tutt’altro che roseo, niente impedisce ancora all’di poterre indietro ierogati. Questa misura può avvenire in diverse occasioni, principalmente causate da errori, ma può essere un gravissimo danno per le. l’indietro i– ilovetrading.itQuesto periodo storico è caratterizzato da una fortissima crisi economica che sta rendendo la vita difficile a tutti. In questa situazione, perdere dei, anche se per un errore di sistema, può essere molto grave. Questo è quello ...

