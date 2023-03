Antonio Nicaso e Nicola Gratteri | «lo sguardo miope dello Stato contro lo sguardo presbite della mafia»

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ospitirassegna culturale «Tierra!», lo storico delle organizzazioni criminali e il procuratore capo di Catanzaro saranno a Mozzo (Auditorium Mozzoni, ingresso gratuito) il 20 marzo alle 21 per raccontare la ‘ndrangheta. Una realtà criminale che è riuscita a estendere a macchia d’olio il suo raggio d’azione, grazie alla sua capacità di rimanere al passo coi tempi. Ma è ancora possibile fermarla?

ha scritto oltre 20 libri e gira l'Italia per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno mafioso, in particolare la 'ndrangheta. Il 12 gennaio 2023 abbiamo inviato al Sindaco di ..., storico delle organizzazioni criminali, nonché autore del libro 'Non chiamateli Eroi', assieme a Nicola Gratteri, magistrato e saggista. Grazie alla lettura del testo e alle ...Sarà WikiMafia a tenere a battesimo il nuovo libro del giudice calabrese Nicola Gratteri e, ' Fuori dai confini ' - edito dalla Mondadori - un'occasione questa - commentano i vertici ...

S ono finiti i tempi in cui la ‘ndrangheta veniva percepita come mafia rurale dedita ai sequestri di persona che si alimentava sulle faide di paese. Siamo nel 2023 e ad oggi la presenza dell’organizza ...Storia di 'ndrangheta. Lunedì 20 marzo, alle h 18:00, Nicola Gratteri torna a Milano, questa volta all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, per parlare di ‘ndrangheta e dei suoi traffici a livello ...