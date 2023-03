Antonella Fiordelisi al GF VIP: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, scherma, altezza, laurea, Instagram (Di giovedì 16 marzo 2023) Si è riaperta, per la gioia dei telespettatori, la porta della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di quella di Cinecittà, di quella del Grande Fratello Vip, che anche quest’anno è pronta ad accogliere personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco, a raccontarsi a cuore aperto. Tra di loro, nel cast, anche la sportiva e influencer Antonella Fiordelisi. View this post on Instagram A post shared by Antonella Fiordelisi (@AntonellaFiordelisi) Dagli inizi al debutto nella scherma di Antonella Fiordelisi Antonella Fiordelisi è nata a Salerno il 14 marzo del 1998 e nella vita, oltre a essere una nota e seguita influencer sui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Si è riaperta, per la gioia dei telespettatori, la porta della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di quella di Cinecittà, di quella del Grande Fratello Vip, che anche quest’anno è pronta ad accogliere personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco, a raccontarsi a cuore aperto. Tra di loro, nel cast, anche la sportiva e influencer. View this post onA post shared by(@) Dagli inizi al debutto nelladiè nata a Salerno il 14 marzo del 1998 e nella vita, oltre a essere una nota e seguita influencer sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : La delusione di Antonella verso gli Spartani: “Si sono avvicinati a me solo perché sono la ragazza di Edoardo.”… - GrandeFratello : Antonella decide di lasciare un ultimo messaggio a Edoardo… ???????? #GFVIP - Stefani66135695 : @gabriellasr95 @gabriellasr95 @antonella_fiordelisi figlia di @patrizia_ross come nikita , giaele e micol orianizia… - EleonoraGenti19 : RT @AdaCinieri: Per quanto riguarda la puntata VALUTERÒ SU COME VA IL BLOCCO ANTONELLA /EDO..SE NON MI GARBA CANALE 5 LO SPENGO VADO O SUL… - AdaCinieri : Per quanto riguarda la puntata VALUTERÒ SU COME VA IL BLOCCO ANTONELLA /EDO..SE NON MI GARBA CANALE 5 LO SPENGO VAD… -