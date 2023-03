“Antonella deve saperlo”. GF Vip, fuori la verità di Edoardo Donnamaria su Nicole Murgia (Di giovedì 16 marzo 2023) Si avvicina la data della finale del GF Vip 7. Il 3 aprile i telespettatori avranno la possibilità di scegliere il vincitore della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Tra i protagonisti di questa edizione c’è sicuramente Edoardo Donnamaria. Il concorrente era uno dei favoriti alla finale, ma nel corso della quarantunesima puntata del reality show di Canale 5 è stato squalificato. Un comportamento ritenuto inaccettabile dai vertici di Mediaset, in particolare da Pier Silvio Berlusconi, che poco prima preso una drastica decisione sul reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda in prima serata il lunedì e giovedì su Canale 5. Leggi anche: “Con lei ho sbagliato”. GF Vip, Edoardo Donnamaria parla solo ora: “Non avrei dovuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Si avvicina la data della finale del GF Vip 7. Il 3 aprile i telespettatori avranno la possibilità di scegliere il vincitore della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Tra i protagonisti di questa edizione c’è sicuramente. Il concorrente era uno dei favoriti alla finale, ma nel corso della quarantunesima puntata del reality show di Canale 5 è stato squalificato. Un comportamento ritenuto inaccettabile dai vertici di Mediaset, in particolare da Pier Silvio Berlusconi, che poco prima preso una drastica decisione sul reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda in prima serata il lunedì e giovedì su Canale 5. Leggi anche: “Con lei ho sbagliato”. GF Vip,parla solo ora: “Non avrei dovuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sol46307836 : @teamsoleilsorge ho sempre votato Nikita quando ho potuto e sempre fatto tweet positivi per lei, non do retta a nes… - RenatoCuccu1 : RT @robertomanzi11: L'uomo di spessore e suo suocero questi gli uomini di Antonella che deve andare in finale votiamo la doc #drojette #don… - Stefy_T90 : RT @Jessica4stanca: Per ogni canzone della playlist che ascoltate 3 voti ad Antonella CHE STASERA DEVE ESSERE LA SECONDA FINALISTA NON ACCE… - SabinaNapolita4 : RT @Jessica4stanca: Per ogni canzone della playlist che ascoltate 3 voti ad Antonella CHE STASERA DEVE ESSERE LA SECONDA FINALISTA NON ACCE… - carlott25434055 : #donnalisi se non è nikita deve essere antonella #gfvip -