(Di giovedì 16 marzo 2023) Parliamo di. Chiildella settima edizione del Grande Fratello Vip? In nomination sono finitiFiordelisi,Dal Moro,De Donà,Incorvaia,Miconi,Pelizon e Luca. Chi vincerà? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi in finale?’) ed isembrerebbero essere chiari: ad avere la meglio potrebbe esserePelizon. Il cast completo Alberto De Pisis Andrea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita… - leonessa481 : Giaele:dani ma tu la senti Antonella russare?daniele:si giaele ma mai così forte daniele:io non lo mai sentita russare #donnalisi - Soley67337334 : RT @andgiu81: LORO LA MIA FINALE ?????? NIKITA DANIELE ANTONELLA ???????????? #nikita #nikitapelizon #NikitaInFinale #nikiters #danieledalmoro #Denz… - BITCHYFit : Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita o Onestini: chi sarà il secondo finalista? I sondaggi - ZHelleina : RT @andgiu81: LORO LA MIA FINALE ?????? NIKITA DANIELE ANTONELLA ???????????? #nikita #nikitapelizon #NikitaInFinale #nikiters #danieledalmoro #Denz… -

In nomination ci sono:, Giaele, Micol, Milena, Nikita e Luca Onestini. Chi sarà il concorrente a guadagnarsi un posto in finale Ma la puntata non sarà basata solo su questo ......della concorrente venezuelana confrontandosi con la sua amicaFiordelisi . Nikita attacca Oriana e commenta i suoi flirt nella Casa del GF Vip "Da Luca becchi un rifiuto, con- con ...Saranno proposte le produzioni delle imprenditrici vitivinicole Rita Covezzi;Breschi ... Appunti di viaggio alla scoperta della fragilità", libro diDurante, psicologo e docente del ...

Televoto GF VIP, chi va in finale tra Nikita, Antonella, Daniele, Micol, Luca, Giaele e Milena Sondaggi e percentuali Il Corriere della Città

(Blog Tivvù) Artefice dell'ultima gaffe è Daniele Dal Moro che non aveva capito che l'ultima puntata in diretta del GF Vip andata in onda su Canale 5 è avvenuta in concomitanza del compleanno di ...Sui social, è comparso un video che sta dividendo i telespettatori del GFVip 7: Luca Onestini ha gettato del sale alle spalle dopo aver visto Nikita ...