Antimafia indaga il tesoro iniziale di Berlusconi: 70 miliardi in contanti, tratteggiati i collegamenti con Serie A (Di giovedì 16 marzo 2023) Silvio Berlusconi, l’imperatore del calcio italiano, è di nuovo sotto i riflettori dell’Antimafia! Si parla di un nuovo documento giudiziario relativo all’origine dei soldi che hanno dato vita al suo impero economico, rivelazione che ha fatto cadere come un fulmine a ciel sereno nel mondo del calcio. Un’inchiesta che riguarda uno dei personaggi più potenti e influenti di questo sport, ex-presidente e proprietario del Milan, e attualmente presidente e proprietario del Monza. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, questo nuovo documento giudiziario è al vaglio dei magistrati Antimafia di Firenze che stanno indagando sui legami tra l’ex-presidente del Milan e i boss di Cosa Nostra. Si parla di somme enormi, ben 70 miliardi di lire, versati in gran parte in contanti tra febbraio 1977 e ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 marzo 2023) Silvio, l’imperatore del calcio italiano, è di nuovo sotto i riflettori dell’! Si parla di un nuovo documento giudiziario relativo all’origine dei soldi che hanno dato vita al suo impero economico, rivelazione che ha fatto cadere come un fulmine a ciel sereno nel mondo del calcio. Un’inchiesta che riguarda uno dei personaggi più potenti e influenti di questo sport, ex-presidente e proprietario del Milan, e attualmente presidente e proprietario del Monza. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, questo nuovo documento giudiziario è al vaglio dei magistratidi Firenze che stannondo sui legami tra l’ex-presidente del Milan e i boss di Cosa Nostra. Si parla di somme enormi, ben 70di lire, versati in gran parte intra febbraio 1977 e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazioneTN : RT @cmdotcom: L'Antimafia indaga sul tesoro iniziale di #Berlusconi: 70 miliardi di lire in contanti - cmdotcom : L'Antimafia indaga sul tesoro iniziale di #Berlusconi: 70 miliardi di lire in contanti - borzi_borzi : Tanti, tantissimi soldi ricevuti da #Berlusconi alla fine degli anni Settanta ed inizio Ottanta. Tante, ma proprio… - romi_andrio : RT @Open_gol: Indaga l'Antimafia di piazzale Clodio. Al centro il traffico di cocaina. E una città che non vuole padroni - Open_gol : Indaga l'Antimafia di piazzale Clodio. Al centro il traffico di cocaina. E una città che non vuole padroni -