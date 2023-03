Anticipazioni Il Paradiso delle signore | un inaspettata proposta

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 16 marzo 2023) Gemma Zanatta vive una situazione molto complessa a causa della gravidanza e nei prossimi episodi de Ildeciderà di accettare ladi Ezio e Veronica di crescere il bambino come fosse loro. Tuttavia, potrebbe non essere costretta a questa scelta, in quanto il suo amico Roberto Landi le verrà in aiuto facendole un'che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. Il, trame: Gemma accetta ladi Ezio e Veronica Gemma, dal momento in cui ha scoperto di aspettare un figlio, non fa altro che chiedersi come sarà il suo futuro e quello del suo bambino visto che essere una ragazza madre nell'epoca in cui vive non è affatto semplice. Non sarà la ...