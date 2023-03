Anticipazioni GFVip 7 10 marzo 2023: nuovo regolamento in arrivo, secondo finalista e possibile squalifica (Di giovedì 16 marzo 2023) La finale del Grande Fratello Vip si fa sempre più vicina. Stasera 16 marzo 2023, va in onda una nuova puntata del GF Vip e le Anticipazioni ci fanno sapere che ci saranno grandi colpi di scena. il momento più atteso ovviamente è la proclamazione del secondo finalista ufficiale di quest’anno. I concorrenti finiti in L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 16 marzo 2023) La finale del Grande Fratello Vip si fa sempre più vicina. Stasera 16, va in onda una nuova puntata del GF Vip e leci fanno sapere che ci saranno grandi colpi di scena. il momento più atteso ovviamente è la proclamazione delufficiale di quest’anno. I concorrenti finiti in L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattino5 : Pronti per il #GFVIP di questa sera? Ecco alcune anticipazioni ?? Noi ci vediamo domani! > Appuntamento con… - GrandeFratello : Questa sera le emozioni saranno incontenibili per alcuni Vipponi: scopriamo le anticipazioni del nostro… - MedInfinityIT : Che si dice in quel di Cinecittà? La nostra @GiuliaSalemi93 è pronta con tante anticipazioni per noi sulla puntata… - ADelleNotizie : Anticipazioni GF VIP Edoardo svela finalisti e vincitore #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #oriana #oriele… - ciaosonogemelli : ANTICIPAZIONI UFFICIALI MATTINO 5: - dolci sorprese x Andrea & Micol - televoto Finalista Gli autori dopo che hanno… -