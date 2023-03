"Animali torturati e uccisi", nuovo processo per i fratelli Bianchi (Di giovedì 16 marzo 2023) Gli Animalisti portano a processo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, che stanno scontando l'ergastolo in carcere per l'omicidio di Willy Monteiro, il ragazzo ucciso a Colleferro. La procura di Velletri ha disposto la loro citazione in giudizio e la prima udienza di un nuovo processo si terrà il 13 giugno, riporta Repubblica. A denunciare i due è stata l'Enpa per le violenze su alcuni Animali emersi dall'analisi degli smartphone dei Bianchi nelle indagini per l'omicidio di Monteiro. In questi filmati come accertato dai carabinieri i due fratelli si erano ripresi mentre si accanivano su una pecora e su un uccello torturandoli e poi uccidendoli a colpi di fucile. "La Procura nella citazione a giudizio dei due imputati - riporta ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 marzo 2023) Glisti portano aMarco e Gabriele, che stanno scontando l'ergastolo in carcere per l'omicidio di Willy Monteiro, il ragazzo ucciso a Colleferro. La procura di Velletri ha disposto la loro citazione in giudizio e la prima udienza di unsi terrà il 13 giugno, riporta Repubblica. A denunciare i due è stata l'Enpa per le violenze su alcuniemersi dall'analisi degli smartphone deinelle indagini per l'omicidio di Monteiro. In questi filmati come accertato dai carabinieri i duesi erano ripresi mentre si accanivano su una pecora e su un uccello torturandoli e poi uccidendoli a colpi di fucile. "La Procura nella citazione a giudizio dei due imputati - riporta ...

