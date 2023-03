“Anguissa | la reazione virale che ha conquistato la Rete”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti sta incantando tutti, grazie a un netto 3-0 contro l’Eintracht Francoforte, il club vola ai quarti di finale di Champions League, compiendo un risultato storico mai raggiunto in precedenza. Gli azzurri stanno dominando il campionato con un ampio vantaggio di 18 punti sull’Inter seconda, e ora il loro successo in coppa li ha resi ancora più protagonisti. Il gruppo A è stato chiuso in testa dai ragazzi di Spalletti con ben cinque vittorie e solo una sola sconfitta, ininfluente, ad Anfield contro gli avversari del Liverpool. Il protagonista indiscusso tra l’andata e il ritorno è stato Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano è un vero e proprio uragano e sta facendo impazzire i propri tifosi e le difese avversarie in ogni partita. Stamattina ha anche lasciato di stucco un compagno di squadra,, che ha visto l’attaccante svettare ...