AngelinaEmme | mostra fotografica su luci e ombre delle nuove generazioni

(Di giovedì 16 marzo 2023) L’arte molto spesso nasce da esperienze emotive che hanno il potere di sconvolgere la nostra vita, come l’amore e il dolore. E Angelica Manganaro, in arte, ha deciso di raccontare attraverso le sue fotografie il proprio percorso di crescita. Raccontando le insicurezze, le paure, le ossessioni, i drammi, anche di tutte le giovani donne di oggi.è un’artista autodidatta che si accinge a presentare dal 18 al 26 Marzo a Roma, la sua prima personale, a cura di Alessandra Maria Sette. Gli scatti saranno ospitati nella Libreria Eli, e sarà un percorso emotivo lungo che racconta lee ledi una generazione di Angelica, classe 1995, che è nata a cavallo fra due secoli che sono pure due millenni. E che forse per questo trascina dentro di ...