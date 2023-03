Anche la Fifa avrà il suo gioco di calcio: Fifa 25 si scontrerà con la serie di Ea Sports (Di giovedì 16 marzo 2023) Dal 2024 avremo ancora un gioco di calcio con licenza ufficiale della Federazione internazionale, in parallelo alla storica saga di Ea Sports Leggi su wired (Di giovedì 16 marzo 2023) Dal 2024 avremo ancora undicon licenza ufficiale della Federazione internazionale, in parallelo alla storica saga di Ea

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Infantino: 'Attaccano la Fifa, ma nessuno dice niente sulla Supercoppa italiana in Arabia': Gianni Infantino, riele… - Comevuoitee : RT @fraindovinachi: Maronna Federico con ste frasi avrebbe fatto venire la fifa anche a me se non sapessi già la scelta #uominiedonne - fraindovinachi : Maronna Federico con ste frasi avrebbe fatto venire la fifa anche a me se non sapessi già la scelta #uominiedonne - tommibu00 : @gazzettanothanx Anche il Belgio è ancora saldamente tra le prime posizioni nel ranking Fifa eppure non ha mai vint… - antonio_anro : @Mirkosjuve In Europa, sembra di avere una maledizione, ma finirà. Però c'è anche la soddisfazione di aver vinto tu… -