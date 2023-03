Ancelotti: “Il Napoli può concentrarsi solo sulla Champions League” (Di giovedì 16 marzo 2023) Carlo Ancelotti tecnico del Real Madrid commenta la qualificazione ai quarti di finale del Napoli di Luciano Spalletti. Il Napoli è riuscito a qualificarsi ai quarti di finale di Champions League, ma sta lottando anche per la vittoria dello scudetto in Serie A. Gli azzurri hanno 18 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e secondo Ancelotti questo sarà un vantaggio per gli azzurri: “Il Napoli sta facendo un ottimo campionato, questo gli permetterà di concentrarsi sulla Champions League, anche se tra le otto qualificate sono tutte squadre fortissime“. Ancelotti a Sky aggiunge: “Sorteggio? Senza alcun dubbio saranno partita complicatissime. Vedremo se avremo le ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 marzo 2023) Carlotecnico del Real Madrid commenta la qualificazione ai quarti di finale deldi Luciano Spalletti. Ilè riuscito a qualificarsi ai quarti di finale di, ma sta lottando anche per la vittoria dello scudetto in Serie A. Gli azzurri hanno 18 punti di vantaggioseconda in classifica e secondoquesto sarà un vantaggio per gli azzurri: “Ilsta facendo un ottimo campionato, questo gli permetterà di, anche se tra le otto qualificate sono tutte squadre fortissime“.a Sky aggiunge: “Sorteggio? Senza alcun dubbio saranno partita complicatissime. Vedremo se avremo le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - gippu1 : #Milan #Inter #Napoli E così l'Italia è l'unico Paese a portare tre squadre ai quarti di Champions: non capitava da… - merlindoe7 : RT @IFTVofficial: 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Madrid) •… - Orhan9926 : RT @IFTVofficial: 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Madrid) •… - EddieMush987 : RT @IFTVofficial: 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Madrid) •… -