Ancelotti: «il calcio è semplice: i portieri parano, gli attaccanti segnano e i centrocampisti corrono» (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Real Madrid è tra le otto squadre ai quarti di finale di Champions. L'unica spagnola.. Tre le italiane, due le inglesi, una portoghese e una tedesca. Ancelotti ha parlato anche del Napoli: «sta andando molto bene, ha già indirizzato il campionato, può concentrarsi sulla Champions, è una squadra pericolosa come tutte quelle che sono ai quarti. Del Milan ha detto: «Magari ci vediamo a Istanbul per la finale» «Benzema ha il piccolo difetto che fa gol. Il calcio è semplice, i portieri parano, gli attaccanti devono far gol, i centrocampisti correre. Questa è la sintesi di questo bellissimo gioco. Io al Real Madrid ho tutto. Anche i meno giovani che mettono l'esperienza». L'articolo ilNapolista.

