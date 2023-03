Ancelotti: «Ai quarti tutte squadre fortissime. Un Derby con l’Inter…» (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Real Madrid ha raggiunto i quarti di finale di Champions League. Ha parlato Ancelotti, il quale ha risposto anche alla domanda sull’eventuale sfida contro l’Inter ANDARE AVANTI ? Carlo Ancelotti ha risposto così alla domanda sui quarti di finale. Le sue parole a Sky Sport: «Derby con l’Inter? Lo vedo dalla parte del Real Madrid, siamo indirizzati e possiamo andare avanti. Il Napoli sta andando molto bene, ha già indirizzato il campionato e può concentrarsi sulla Champions League. Ma tutte quelle che arrivano sono fortissime». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Real Madrid ha raggiunto idi finale di Champions League. Ha parlato, il quale ha risposto anche alla domanda sull’eventuale sfida contro l’Inter ANDARE AVANTI ? Carloha risposto così alla domanda suidi finale. Le sue parole a Sky Sport: «con l’Inter? Lo vedo dalla parte del Real Madrid, siamo indirizzati e possiamo andare avanti. Il Napoli sta andando molto bene, ha già indirizzato il campionato e può concentrarsi sulla Champions League. Maquelle che arrivano sono». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

