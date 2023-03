Amministrazione giudiziaria per Eurospin Sicilia spa: “Stabile rapporto con esponenti ‘ndrangheta” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Uno Stabile rapporto di oggettiva agevolazione tra l’esercizio delle attività economiche riferibili alla struttura imprenditoriale della Eurospin Sicilia Spa ed esponenti della ‘ndrangheta o soggetti collusi con questa”. Lo scrive la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che ha disposto l’Amministrazione giudiziaria della “Eurospin Sicilia Spa”, una delle cinque società operative con le quali opera il noto marchio della distribuzione alimentare. Gli agenti della Dia e della Guardia di finanza sono arrivati stamattina a Catania, nella sede legale del colosso, e hanno notificato al suo amministratore unico e legale rappresentante Matteo Mion il provvedimento emesso dal Tribunale su richiesta del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) “Unodi oggettiva agevolazione tra l’esercizio delle attività economiche riferibili alla struttura imprenditoriale dellaSpa eddellao soggetti collusi con questa”. Lo scrive la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che ha disposto l’della “Spa”, una delle cinque società operative con le quali opera il noto marchio della distribuzione alimentare. Gli agenti della Dia e della Guardia di finanza sono arrivati stamattina a Catania, nella sede legale del colosso, e hanno notificato al suo amministratore unico e legale rappresentante Matteo Mion il provvedimento emesso dal Tribunale su richiesta del ...

