Amici 22 | una protagonista del serale ha partecipato da piccola a Chi ha incastrato Peter Pan? Video

Nel corso della prima puntata di La Tv dei 100 e uno condotta da Piero Chiambretti in onda in prima serata su Canale 5 è stato fatto vedere ai piccoli protagonisti del programma un breve filmato tratto da Chi ha incastrato Peter Pan?. Ricordate la trasmissione di successo ideata e condotta da Paolo Bonolis dove partecipavano tanti bambini? Bene, gli appassionati di Amici, il talent show di Maria De Filippi, hanno subito saputo riconoscere il viso di una dolcissima bimba dai capelli ricci ricci che altri non era che la ballerina Megan Ria. Proprio così, la ballerina, che vedremo a partire da sabato 18 marzo nel serale di Amici, da piccina è stata una presenza fissa del noto programma di Canale 5. Nello sketch mostrato durante La Tv dei 100 e uno si vede la piccola ...

