Amici 22, Rudy Zerbi lancia il primo guanto di sfida del Serale: Aaron vs Wax (Di giovedì 16 marzo 2023) A due giorni di distanza dal Serale di Amici 22, il prof Rudy Zerbi ha lanciato il primo guanto di sfida di questa edizione del talent show di Canale 5. In particolare il docente di canto ha voluto uno scontro tra il suo allievo Aaron Cenere e Wax, alunno di Arisa. La sfida prevede che i due si esibiscano in tre celebri ritornelli: "A chi" di Fausto Leali, "Hit the road Jack" di Ray Charles e "Sign of the times" di Harry Styles. Chiaramente il cantante della squadra Zerbi-Celentano è favorito in quanto è stato il suo insegnante a scegliere dei brani che mettessero in evidenza i suoi punti di forza piuttosto che quelli di Wax, che è rimasto piuttosto amareggiato dalle critiche del

