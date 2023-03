Amanda Knox ironica sull' Italia | Studiare all' estero è fantastico

(Di giovedì 16 marzo 2023) L'articolo commentato sui social da'Sono una studentessa della New York University, ho studiato a Firenze per sei mesi e ho odiato ogni aspetto del mio soggiorno', ha scritto Stacia nel ...

Studiare in Italia «È fantastico». La surreale risposta di Amanda Knox alle lamentele di una giovane americana Open

"Ma cosa dici, studiare all'estero è fantastico". Così, su Twitter, Amanda Knox, la 35enne statunitense condannata e poi assolta per l'omicidio dell'amica Meredith Kercher, risponde a una studentessa ...Studiare all’estero è fantastico“. Che in assoluto può essere e sarà sicuramente vero. Ma detto da Amanda Knox, che durante il suo periodo di studio all’estero (in Italia) è finita accusata per ...