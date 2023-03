Amadeus è già al lavoro per il Festival di Sanremo 2024 (Di giovedì 16 marzo 2023) Amadeus con gli scenografi (da Instagram) Giocare d’anticipo è sempre un bene, soprattutto quando si tratta del Festival di Sanremo. E’ questo quello che deve aver pensato Amadeus, che già si è messo al lavoro per il suo quinto anno consecutivo al timone della kermesse canora più importante d’Italia. Il direttore artistico sta già infatti pensando alla sceneggiatura della prossima edizione. A svelare l’arcano è stato lo stesso Amadeus, che ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto al fianco degli architetti Gaetano Castelli, Maria Chiara Castelli e Manuel Bellucci. Un’immagine accompagnata dalla scritta “Work in progress”, segno del fatto che i quattro stanno già pensando a come “allestire” il Teatro Ariston per la 74esima edizione di Sanremo. Tra le altre ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 marzo 2023)con gli scenografi (da Instagram) Giocare d’anticipo è sempre un bene, soprattutto quando si tratta deldi. E’ questo quello che deve aver pensato, che già si è messo alper il suo quinto anno consecutivo al timone della kermesse canora più importante d’Italia. Il direttore artistico sta già infatti pensando alla sceneggiatura della prossima edizione. A svelare l’arcano è stato lo stesso, che ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto al fianco degli architetti Gaetano Castelli, Maria Chiara Castelli e Manuel Bellucci. Un’immagine accompagnata dalla scritta “Work in progress”, segno del fatto che i quattro stanno già pensando a come “allestire” il Teatro Ariston per la 74esima edizione di. Tra le altre ...

