Altro presidio alla Italtrans di Calcio: lavoratori in protesta

Calcio. Terzo presidio in tre mesi alla Italtrans di Calcio, dove all'esterno dell'azienda si sono ritrovati all'incirca 150-200 lavoratori. A mobilitarsi giovedì mattina, 16 marzo, sono stati il sindacato Usb e i lavoratori di alcune cooperative: chiedono, tra le altre cose, migliori condizioni di lavoro, il riconoscimento dei buoni pasto, l'aumento di livello e premi di risultato meglio distribuiti.

"Gli appaltatori propongono che ogni facchino movimenti 165 colli all'ora, equivalenti a quattro colli al minuto, con tutto quel che ne consegue dal punto di vista dei danni all'apparato muscolo-scheletrico e dello stress – denunciano dal sindacato -. L'analisi elaborata dai nostri ergonomi dice che il livello di rischio è ...

“Gli appaltatori propongono che ogni facchino movimenti 165 colli all’ora, equivalenti a quattro colli al minuto, con tutto quel che ne consegue dal punto di vista dei danni all’apparato muscolo-scheletrico e dello stress – denunciano dal sindacato -. L’analisi elaborata dai nostri ergonomi dice che il livello di rischio è ...

