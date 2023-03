Altri guai per Bolsonaro | dovrà restituire alla corte dei conti gioielli ricevuti dagli emirati arabi

(Di giovedì 16 marzo 2023) Jairnua a far parlare di sé pur non essendo più, ormai da mesi, in Brasile. L’ex Presidente brasiliano ha lasciato il paese in seguito all’attentato che i suoi sostenitori hanno organizzato al palazzo presidenziale di Brasilia. L’azione sovversiva aveva, evidentemente, il suo marchio visto che gli assaltatori erano sostenitori dell’ultra destra che non ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Quando a #Torino i #compagni del fanclub di #Cospito devastano vetrine e distruggono 20 auto,tutti zitti perché gua… - dopiot : RT @Giorgiolaporta: Quando a #Torino i #compagni del fanclub di #Cospito devastano vetrine e distruggono 20 auto,tutti zitti perché guai a… - fraba1964 : RT @Giorgiolaporta: Quando a #Torino i #compagni del fanclub di #Cospito devastano vetrine e distruggono 20 auto,tutti zitti perché guai a… - Giorgiolaporta : RT @Giorgiolaporta: Quando a #Torino i #compagni del fanclub di #Cospito devastano vetrine e distruggono 20 auto,tutti zitti perché guai a… - antonellacirce1 : RT @Giorgiolaporta: Quando a #Torino i #compagni del fanclub di #Cospito devastano vetrine e distruggono 20 auto,tutti zitti perché guai a… -

...cifra corrisponde a una "minuscola" parte del Pil statunitense grazie al quale l'America evita... che in questo periodo si sta riprendendo dalle conseguenze di una brutta caduta, non è solo:...... dalla NATO e dapartner. Il documento che dettaglia la strategia di Mosca è stato ottenuto ... Maia Sandu] di smetterla di portare idella NATO nella nostra terra pacifica', ha dichiarato ...a credere di conoscersi davvero. Nessuno è mai quello che crede di essere . Già ai tempi dei ... Al contrario, stiamo bene quando ci accorgiamo che in noi sono presentivolti , come diceva ...

Altri guai giudiziari per Tiger Woods: l'ex compagna gli fa causa La Voce di New York

(L'HuffPost) A soli due giorni dallo scossone innescato dal fallimento dell’americana Silicon Valley bank, i listini europei sono travolti da un’altra ondata di vendite. Effetto Credit Suisse sulle ...Che ci siano guai in vista lo dimostra l'appello lanciato dal management ... sottoscritta non potrebbe mai accedere al Mes ma temo che non accedano neanche agli altri". Ognuno con la sua buona dose di ...