Altobelli in Hall of Fame FIGC! Con lui altri tre grandi ex Inter (Di giovedì 16 marzo 2023) La FIGC premia e inserisce nella Hall of Fame del calcio italiano l’ex nerazzurro, Alessandro Altobelli, e non solo. Insieme a lui ci sono anche altri tre che con l’Inter hanno fatto la storia. Ecco di chi si tratta. Hall OF Fame FIGC ? La FIGC inserisce Alessandro Altobelli nella Hall of Fame del calcio italiano. Con lui presenti anche altri tre grandi ex dell’Inter (vedi articolo). Personalità che in nerazzurro hanno fatto la differenza. Questo il comunicato ufficiale: “Alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina e del segretario generale Marco Brunelli, la commissione aggiudicatrice si è riunita per scegliere i vincitori dell’undicesima edizione. Questi i ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) La FIGC premia e inserisce nellaofdel calcio italiano l’ex nerazzurro, Alessandro, e non solo. Insieme a lui ci sono anchetre che con l’hanno fatto la storia. Ecco di chi si tratta.OFFIGC ? La FIGC inserisce Alessandronellaofdel calcio italiano. Con lui presenti anchetreex dell’(vedi articolo). Personalità che in nerazzurro hanno fatto la differenza. Questo il comunicato ufficiale: “Alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina e del segretario generale Marco Brunelli, la commissione aggiudicatrice si è riunita per scegliere i vincitori dell’undicesima edizione. Questi i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Altobelli in Hall of Fame FIGC! Con lui altri tre grandi ex Inter - - museocoverciano : Dieci nuove stelle entrano a far parte della #HallofFame del calcio italiano ?? Tra i nuovi membri Zola, Zidane, Mo… - FcInterNewsit : Hall of Fame FIGC: Mihajlovic, Mourinho, Ernesto Pellegrini e Altobelli tra le leggende premiate - CORNERNEWS24 : #Calcio - 'Hall of Fame', entrano Zidane, Mourinho e Zola Ne farà parte anche Altobelli. Premio alla memoria a Mihajlovic - CostantinACM7 : RT @ansacalciosport: 'Hall of Fame', entrano Zidane, Mourinho e Zola. Ne farà parte anche Altobelli. Premio alla memoria a Mihajlovic | #AN… -