Alta tensione a San Sebastián prima di Real Sociedad-Roma: tifosi spagnoli assaltano il bus degli ultras giallorossi – Il video (Di giovedì 16 marzo 2023) Scontri fra tifosi si sono verificati questa sera a San Sebastián, in Spagna, poco prima dell’inizio del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League fra Roma e Real Sociedad. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, un gruppo di circa 40 ultras locali ha preso d’assalto il pullman dei Romanisti, lanciando sedie e bottiglie e spaccando i vetri del mezzo di trasporto. In questo contesto, un Romano è rimasto ferito e ci sarebbero alcuni tifosi arrestati: due giallorossi e altri due della Real Sociedad. Il contatto tra le tifoserie è avvenuto vicino allo stadio Anoeta e la polizia è intervenuta cercando di sedare gli scontri. Gli scontri ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) Scontri frasi sono verificati questa sera a San, in Spagna, pocodell’inizio del match di ritornoottavi di finale di Europa League fra. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, un gruppo di circa 40locali ha preso d’assalto il pullman deinisti, lanciando sedie e bottiglie e spaccando i vetri del mezzo di trasporto. In questo contesto, unno è rimasto ferito e ci sarebbero alcuniarrestati: duee altri due della. Il contatto tra le tifoserie è avvenuto vicino allo stadio Anoeta e la polizia è intervenuta cercando di sedare gli scontri. Gli scontri ...

