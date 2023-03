Alpine A110 Sanremo 73, per celebrare la passione del rally (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dopo Alpine A110 Tour de Corse 75 svelata nel 2022, la serie limitata A110 San Remo 73 rende omaggio al glorioso passato nei rally. Con questa nuova edizione, Alpine celebra il 50° anniversario di un momento storico del brand nel motorsport: la vittoria al rally di Sanremo, ma anche il titolo Costruttori conseguito da Alpine nel Campionato del Mondo rally. Se il richiamo al passato è chiaro e l’omaggio inequivocabile, questa serie numerata di 200 esemplari è soprattutto moderna e distintiva. Ispirata alla mitica Alpine A110, che ha vinto il rally di Sanremo nel 1973, questa nuova serie limitata si distingue per il design moderno e singolare abbinato ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – DopoTour de Corse 75 svelata nel 2022, la serie limitataSan Remo 73 rende omaggio al glorioso passato nei. Con questa nuova edizione,celebra il 50° anniversario di un momento storico del brand nel motorsport: la vittoria aldi, ma anche il titolo Costruttori conseguito danel Campionato del Mondo. Se il richiamo al passato è chiaro e l’omaggio inequivocabile, questa serie numerata di 200 esemplari è soprattutto moderna e distintiva. Ispirata alla mitica, che ha vinto ildinel 1973, questa nuova serie limitata si distingue per il design moderno e singolare abbinato ...

