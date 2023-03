Vai agli ultimi Twett sull'argomento... planetwin365ita : ??Secondo appuntamento con la #Formula1 verso il GP di Arabia Saudita. A Jeddah, #Leclerc partirà penalizzato,… - Loryzonca03 : RT @ansiaferrarista: -cavi attaccati a caso -centralina n2 bruciata -centralina n1 bruciata a maranello direttamente nelle cucine -penalit… - melli_tpwk_ : RT @ansiaferrarista: -cavi attaccati a caso -centralina n2 bruciata -centralina n1 bruciata a maranello direttamente nelle cucine -penalit… - martina52362252 : RT @ansiaferrarista: -cavi attaccati a caso -centralina n2 bruciata -centralina n1 bruciata a maranello direttamente nelle cucine -penalit… - spideinick : RT @ansiaferrarista: -cavi attaccati a caso -centralina n2 bruciata -centralina n1 bruciata a maranello direttamente nelle cucine -penalit… -

... a sentire Fernando, ci sarà l'incognita di una preparazione della monoposto da trovare ...sarà una sfida diversissima, si tratta di un circuito completamente differente rispetto a quello ...... con la vittoria di Max Verstappen, è tempo di concentrarsi su. In Arabia Saudita potrebbero ... Bene anche le Aston Martin, conche ha centrato il podio numero 99 della sua carriera. Il ...Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky Sport IlCorniche Circuit dell'Arabia Saudita ... Da scoprire, infine, se la rinascita di Aston Martin con il brillante podio di, sia una ...

Alonso, a Jeddah per continuare a stupire: "Sarà una sfida più difficile" Autosprint.it

Race winner Max Verstappen was joined by Red Bull team-mate Sergio Perez and Fernando Alonso of Aston Martin (right) on the podium at the Bahrain Grand Prix Follow live text and radio commentary of ...See you in Jeddah! — Max Verstappen (@Max33Verstappen ... with team-mate Sergio Perez second and Fernando Alonso third for Aston Martin.