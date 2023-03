Allerta meteo: Mastella raccomanda massima prudenza (Di giovedì 16 marzo 2023) Allerta meteo: Mastella con propria ordinanza sindacale ha disposto la chiusura, fino alle 20 dei parchi cittadini e al pubblico del cimitero comunale Allerta meteo: Mastella raccomanda prudenza. Alla luce del bollettino della Sala operativa regionale unificata della Regione Campania che dal pomeriggio di ieri fino alle ore 20:00 di questa sera, segnala – quali fenomeni rilevanti – forti raffiche di vento, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha diramato un avviso alla popolazione cittadina. Con il documento il sindaco invita la cittadinanza a prestare massima attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l’eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Ancora, ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 16 marzo 2023)con propria ordinanza sindacale ha disposto la chiusura, fino alle 20 dei parchi cittadini e al pubblico del cimitero comunaleprudenza. Alla luce del bollettino della Sala operativa regionale unificata della Regione Campania che dal pomeriggio di ieri fino alle ore 20:00 di questa sera, segnala – quali fenomeni rilevanti – forti raffiche di vento, il sindaco di Benevento Clementeha diramato un avviso alla popolazione cittadina. Con il documento il sindaco invita la cittadinanza a prestareattenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l’eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Ancora, ...

