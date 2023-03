Allegri impegnato in Europa League ma con la testa all’Inter – TS (Di giovedì 16 marzo 2023) La Juventus stasera affronterà il Friburgo nel ritorno degli ottavi di Europa League. Gara che interessa anche all’Inter i vista della sfida di domenica. Europa League – La Juventus il mercoledì sera si guarda la Champions League dal divano. Giocano il giorno dopo, in Europa League. L’avversario è il Friburgo dopo l’1-0 dell’andata. Massimiliano Allegri dovrà gestire la situazione di due giocatori come si legge su Tuttosport. Si tratta di Angel Di Maria e Federico Chiesa. I due partiranno sicuramente dalla panchina. Il loro impiego rimane da decidere. Rimane da capire quanto è il minutaggio a disposizione dei bianconeri. Anche e soprattutto in vista della sfida di domenica contro l’Inter. Simone Inzaghi osserverà le scelte di ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) La Juventus stasera affronterà il Friburgo nel ritorno degli ottavi di. Gara che interessa anchei vista della sfida di domenica.– La Juventus il mercoledì sera si guarda la Championsdal divano. Giocano il giorno dopo, in. L’avversario è il Friburgo dopo l’1-0 dell’andata. Massimilianodovrà gestire la situazione di due giocatori come si legge su Tuttosport. Si tratta di Angel Di Maria e Federico Chiesa. I due partiranno sicuramente dalla panchina. Il loro impiego rimane da decidere. Rimane da capire quanto è il minutaggio a disposizione dei bianconeri. Anche e soprattutto in vista della sfida di domenica contro l’Inter. Simone Inzaghi osserverà le scelte di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Allegri impegnato in Europa League ma con la testa all'Inter - - LuigiTironel7 : RT @tuttosport: Pogba ha avuto un problema fisico mentre era impegnato in allenamento a battere le punizioni. Ad affermarlo è stato proprio… - Giovann39862505 : RT @tuttosport: Pogba ha avuto un problema fisico mentre era impegnato in allenamento a battere le punizioni. Ad affermarlo è stato proprio… - ciromagliulo26 : RT @tuttosport: Pogba ha avuto un problema fisico mentre era impegnato in allenamento a battere le punizioni. Ad affermarlo è stato proprio… - Fprime86 : RT @tuttosport: Pogba ha avuto un problema fisico mentre era impegnato in allenamento a battere le punizioni. Ad affermarlo è stato proprio… -

Il segreto degli investimenti di Massimiliano Allegri: ecco come l'allenatore della Juventus fa vincere i soldi Massimiliano Allegri è uno degli allenatori di calcio più vincenti e apprezzati d'Italia. Ma cosa fa Allegri quando non è impegnato in panchina Come ha investito il suo patrimonio stimato in circa 30 milioni di euro Attualmente alla guida della Juventus, ha conquistato 5 scudetti, 4 coppe Italia e ... Juve, Chiesa ancora a parte. Napoli, ok Kim e Meret Sarà invece out Raspadori, ancora alle prese con il proprio problema fisico ed impegnato nel solito ... L'intenzione di Allegri e del suo staff è di non correre alcun tipo di rischio, motivo per cui si ... Napolimania: Spalletti è legalmente a +18, remuntada Juve permettendo ...primo Ma vuoi vedere che alla fine la vera antagonista del Napoli sarà la Juventus Con Allegri ... Nel primo tempo Politano ha prima impegnato Musso dopo cinque minuti e ha poi sbagliato un rigore in ... Massimilianoè uno degli allenatori di calcio più vincenti e apprezzati d'Italia. Ma cosa faquando non èin panchina Come ha investito il suo patrimonio stimato in circa 30 milioni di euro Attualmente alla guida della Juventus, ha conquistato 5 scudetti, 4 coppe Italia e ...Sarà invece out Raspadori, ancora alle prese con il proprio problema fisico ednel solito ... L'intenzione die del suo staff è di non correre alcun tipo di rischio, motivo per cui si ......primo Ma vuoi vedere che alla fine la vera antagonista del Napoli sarà la Juventus Con... Nel primo tempo Politano ha primaMusso dopo cinque minuti e ha poi sbagliato un rigore in ... Allegri impegnato in Europa League ma con la testa all’Inter Inter-News.it Friburgo-Juventus Streaming GRATIS: dove vedere l’Europa League in Diretta LIVE Archiviati i rispettivi impegni con i relativi campionati nazionali ... Per quanto riguarda la Juventus, la compagine allenata dal tecnico Massimiliano Allegri è invece reduce dal 4-2 rifilato, non ... PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napolé! e 3" Nell'edizione odierna, la Gazzetta dello Sport apre con il risultato storico ottenuto dal Napoli: " Napolé! e 3. Dopo 17 anni tre italiane tra le otto grandi d'Europa. Travolto l'Eintracht (3-0) con d ... Archiviati i rispettivi impegni con i relativi campionati nazionali ... Per quanto riguarda la Juventus, la compagine allenata dal tecnico Massimiliano Allegri è invece reduce dal 4-2 rifilato, non ...Nell'edizione odierna, la Gazzetta dello Sport apre con il risultato storico ottenuto dal Napoli: " Napolé! e 3. Dopo 17 anni tre italiane tra le otto grandi d'Europa. Travolto l'Eintracht (3-0) con d ...