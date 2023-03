Allarme polveri sottili | Legambiente torna a scendere in piazza e lancia la petizione

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “No Pm10! No Caldaie!” “Avellino da anni registra dati preoccupanti sull’inquinamento atmosferico con un incremento del particolato del 10% dal 2011 al 2021. Per ridurre sul serio le emissioni è necessario intervenire con politiche puntuali nel settore del riscaldamento, responsabile del 18% delle emissioni di CO2 in Italia. Non possiamo più incentivare le caldaie e Avellino deve fare la propria parte! Ci vediamo tutti ad Avellino venerdì 17 marzo inLibertà ore 10:00?. Così l’associazione: “Noi di, insieme a Kyoto Club, siamo impegnati nella campagna di informazione ai cittadini sui vantaggi delle pompe di calore, dei pannelli solari da appartamento e di tutti gli strumenti disponibili oggi per ridurre consumi, inquinamento e costi in bolletta. L’obiettivo chiave ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pandapolex : @DesituanzaXIII @GabriSilvestre @InfoAtac Intanto i PM10 in metro oltre i limiti … ma è un dettaglio trascurabile?? -

L'assenza di precipitazioni, poi, causerà un ulteriore e significativo problema, vale a dire l 'smog nelle città italiane. Peggiora, infatti, la situazione dell'inquinamento e delle...Si parla quindi di un aumento delle concentrazioni disottili che per 10 giorni consecutivi ...della Commissione Europea di cui 8 consecutivi e ben 6 volte si è superata la soglia didi ...... in onda oggi 6 Marzo , come di consueto sempre alle 14.45 , daranno fuoco a molte. La ... Oltre l'8 marzo: variazioni sul tema ARTICOLO SUCCESSIVO Salerno,obesità infantile Ultime ...

Allarme polveri sottili, restrizioni a mobilità e riscaldamento a Venezia RaiNews

Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo consenso, anche altri cookie o strumenti per migliorare la tua esperienza online. Puoi selezionare ciascuna categoria di cookie e prestare/revocare il con ...Il mondo respira aria inquinata: in alcune località i livelli di polveri sottili sono davvero allarmanti e ... all'anno e anche l'Agenzia europea per l'ambiente ha lanciato l'allarme per quanto ...