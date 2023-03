Alfonso Signorini rischia grosso, paura per il conduttore: era già capitato a Barbara d'Urso (Di giovedì 16 marzo 2023) Alfonso Signorini estremamente preoccupato: sta vivendo lo stesso incubo di Barbara d'Urso Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini era iniziato benissimo fino a quando non ha preso una piega decisamente sbagliata. Ad intervenire non solo per sgridare i concorrenti, ma anche il conduttore e le opinioniste, è stato il direttore del palinsesto Pier Silvio Berlusconi che, dopo aver visto gli ennesimi toni violenti, affermazioni forti e linguaggio scurrile, ha deciso di non mandare in onda la replica della puntata e cancellarla persino dalla piattaforma di Mediaset Play dove vengono caricati tutti i contenuti della rete. Signorini è intervenuto chiedendo ai concorrenti di cambiare atteggiamento, alcuni hanno subito colto il messaggio mentre altri, in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 16 marzo 2023)estremamente preoccupato: sta vivendo lo stesso incubo did'Il Grande Fratello Vip diera iniziato benissimo fino a quando non ha preso una piega decisamente sbagliata. Ad intervenire non solo per sgridare i concorrenti, ma anche ile le opinioniste, è stato il direttore del palinsesto Pier Silvio Berlusconi che, dopo aver visto gli ennesimi toni violenti, affermazioni forti e linguaggio scurrile, ha deciso di non mandare in onda la replica della puntata e cancellarla persino dalla piattaforma di Mediaset Play dove vengono caricati tutti i contenuti della rete.è intervenuto chiedendo ai concorrenti di cambiare atteggiamento, alcuni hanno subito colto il messaggio mentre altri, in ...

