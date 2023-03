Alfa Romeo Stelvio elettrica? Nel 2027 un Suv ancora più grande

(Di giovedì 16 marzo 2023) Arriverà unanel, indicato come l'anno di totale conversione alle batterie del Biscione? Molto di più, secondo quanto prospettato dal Ceo del Marchio, Jean - ...

Arriverà unaStelvio elettrica nel 2027 , indicato come l'anno di totale conversione alle batterie del Biscione Molto di più, secondo quanto prospettato dal Ceo del Marchio, Jean - Philippe Imparato al ...All'incontro hanno anche partecipato gli esponenti degli altri Enti Certificatori come la FMI ed i Registri, Fiat e Lancia. Il dibattito aperto sulla circolazione dei veicoli d'epoca era ...C'erano anche gli esponenti degli altri Enti Certificatori come la FMI ed i Registri, Fiat e Lancia. Alla Giunta Capitolina viene chiesta una deroga nell'ambito dell'ordinanza sindacale ...

Fuori pista: l'Alfa Romeo che non ti aspetti, sulla neve AlVolante

Il piano industriale per Alfa Romeo è stato approvato fino al 2027, per il 2030 dipende dai utili disponbili da investire, ma la strada pare quella buona. La prospettiva di un grande Suv elettrico, ...