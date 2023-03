Alessandro Basciano annuncia un grande evento senza Sophie | fan avvisati

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il modellosarà protagonista di un appuntamento con la Nazionale Cantanti Novità per il bel. Il modello e fidanzato diCodegoni molto presto sarà protagonista di unbenefico con la Nazionale Cantanti. E’ in agenda infatti un appuntamento per il prossimo 21 marzo, quando l’ex concorrente del GF Vip giocherà con la squadra una partita con il puro obiettivo di fare beneficienza, come tutti gli impegni della rappresentativa. Intervenuto sull’account Instagram ufficiale della Nazionale Cantanti,ha dato qualche dettaglio sullo speciale incontro:“Ciao ragazzi buongiorno. Allora vi aspetto il 21 marzo, primo giorno di Primavera, presso il vecchio campo di via Murri a Monza per Riciclove, ci sarà un match tra ...

... "Gente che crede di essere l'ombelico del mondo, ignorando di essere il buco del cu*o." Ma non è finita qui perché la Sorge ha smesso di seguire sia Sophie che, il fidanzato ...La compagna diha avuto modo di replicare lanciando una stoccata: Io devo dire che non si finisce mai di imparare perchè sapevo che i costumi erano nati nel 1946 mi pare ma non ...... in collegamento) organizzata con i due giornalisti Azzurra della Penna e Valerio Palmieri è quindi iniziata proprio con n chiarimento da parte della futura moglie di, che come ...

Novità per il bel Alessandro Basciano. Il modello e fidanzato di Sophie Codegoni molto presto sarà protagonista di un evento benefico con la Nazionale Cantanti. E' in agenda infatti un appuntamento ...