Aldo Moro | dal rapimento da parte delle Brigate Rosse alla morte Cosa accadde

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il presidente della Dc venne rapito il 16 marzo del 1978, in via Fani a Roma, da un commandoBr che uccise i 5 uomini della sua scorta. Dopo 55 giorni di prigionia, durante i quali il governo Andreotti si era rifiutato di trattare con i terroristi, il 9 maggio 1978 il corpo senza vita divenne trovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani

... che nello stesso giorno effettua il primo aggancio nella storia dei voli umani dello spazio 1978 - In un agguato a Roma in Via Fani le Brigate Rosse rapisconouccidendo i cinque uomini ...Quarantacinque anni fa, la mattina del 16 marzo 1978, quando viene rapitoin via Mario Fani a Roma, Francesco Pannofino all'epoca è uno studente universitario e si trovava fisicamente sul posto, leggendo il resocondo della partita della Juventus sul giornale, in ...

Perché sono indirizzati a lui, non certo a voi». Sono parole durissime quelle che Maria Fida Moro rivolge alla politica. Parole che la primogenita di Aldo Moro, il presidente della Democrazia ...In via Mario Fani un gruppo di terroristi entrò in azione. Uccisi i cinque agenti della scorta, Aldo Moro fu rapito dai terroristi delle brigate rosse. Lo sconvolgente sequestro durò 55 giorni: il 9 ...