Aldo Moro | a Pistoia il ricordo in piazza | Periodo buio da non dimenticare

(Di giovedì 16 marzo 2023) La cerimonia al monumento diSan Francesco per il 45esimo anniversario della strage di via Fani e del rapimento

La cerimonia al monumento di piazza San Francesco per il 45esimo anniversario della strage di via Fani e del rapimento' Nel 45° anniversario del rapimento dida parte delle Brigate Rosse, la Camera dei deputati ha deposto una corona di fiori in Via Fani a Roma. Una preghiera per le vittime e onoriamone la memoria. Non dimentichiamo mai gli orrori ..."Il rapimento die l'uccisione dei 5 agenti della scorta rappresentano il momento più drammatico dell'attacco delle Brigate Rosse al cuore dello Stato. Oggi, a distanza di 45 anni da quel 16 marzo 1978, è ...

16 marzo 1978: 45 anni fa il rapimento di Aldo Moro RaiNews

Il 16 marzo 1978 segnò una delle pagine più nere nella storia d’Italia, quando a Roma, in via Fani, i terroristi delle Brigate Rosse rapirono Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, e assass ...Anniversario rapimento di Aldo Moro e della strage della scorta (Fotoservizio di Chiara Pellegrino/ Ag Toiati ) ...