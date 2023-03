Aldo Moro | a 45 anni dal rapimento in un podcast quattro testimonianze di momenti indelebili del 16 marzo 1978

(Di giovedì 16 marzo 2023) Sono passati 45dalla mattina del 16, quando viene rapitoin via Mario Fani a Roma. I cinque uomini della sua scorta, tre poliziotti e due carabinieri, vengono massacrati in pochi minuti. Tutti ricordano ancora cosa stavano facendo quella mattina: Francesco Pannofino è uno studente universitario, abita dalle parti di via Fani, è a poca distanza, leggendo il resoconto della partita della Juventus sul giornale, in attesa dell’autobus per recarsi in facoltà, Bruno Vespa, ricevuta la notizia, si precipita negli studi della Rai in Via Teulada, per la concitazione lascia la sua Fiat 500 in mezzo alla strada. Sandro Leonardi, figlio del caposcorta Oreste, sta svolgendo il servizio di leva nell’Arma seguendo le orme del genitore, GiovRicci, figlio di Domenico ...

"Di anno in anno " scrive il Sindaco, avv. Giovanna Bruno " il 16 marzo ricordiamo il rapimento dello statistae l'uccisione della sua scorta. Era il 1978. Ma è come se fosse ieri. Un colpo alla democrazia, una destabilizzazione generale del Paese. Iniziarono giorni difficili in un periodo già di per ...È il noto giornalista Bruno Vespa, 33 anni, a dare l'annuncio del rapimento di. L'agguato si consuma in via Fani, con le Brigate Rosse che uccidono i componenti della scorta dell'ex presidente del Consiglio. Sono gli anni di piombo e il rapimento di uno dei fondatori ...Il 16 marzo 1978 , poco dopo le 9, un commando delle Brigate Rosse entra in azione in via Fani, a Roma: blocca le auto del presidente Dc, uccide i 5 uomini di scorta e portano viasu una Fiat 132 blu. Poco dopo rivendicano l'azione con una telefonata all' Ansa. Il sequestro terminerà 55 giorni dopo, il 9 maggio, con l'...

Jimmy Carter era presidente degli Stati Uniti da poco più di un anno quando le Brigate rosse rapirono Aldo Moro in via Fani. In base a una legge americana del 1974 e a un Presidential Finding ...Il 16 marzo 1978 segnò una delle pagine più nere nella storia d’Italia, quando a Roma, in via Fani, i terroristi delle Brigate Rosse rapirono Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, e ...