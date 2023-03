Aldo Moro | 5 titoli per ripercorrere il caso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : 45 anni fa 5 servitori dello Stato (Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zi… - poliziadistato : Roma #viaFani #16marzo 1978 #pernondimenticare i poliziotti Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e i ca… - RaiCultura : Il #16marzo 1978 alle 9.02 del mattino, in via Fani all'incrocio con Via Stresa, nel quartiere Trionfale a Roma, un… - claudia18481 : RT @caritas_milano: Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani, credo che tutti accetteremmo di… - DomenicoS62 : 16 Marzo 1978 - 16 Marzo 2023 45° Anniversario del rapimento di Stato di Aldo Moro ad opera delle Brigate Rosse al… -

Questa mattina, alle ore 11, in occasione del 45esimo anniversario dai tragici fatti occorsi in Via Fani a Roma in occasione del rapimento dell'Onorevole, il Vicario del Questore di Parma, Dr.ssa Rosanna Minucci, ha deposto un omaggio floreale presso la lapide posta nell'androne della Questura in ricordo del Vice Brigadiere della Polizia di

Sequestro di Aldo Moro, spuntano i documenti inediti degli 007 inglesi Il Tempo

Il 16 marzo 2023 sono 45 anni dal rapimento di Aldo Moro e dall’uccisione degli uomini posti a protezione del presidente della Dc, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e ...Il 16 marzo del 1978, il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro fu rapito dalle Brigate rosse. Un commando di terroristi intercettò la vettura dello statista democristiano in via Mario Fani, ...