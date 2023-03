Alcaraz-Auger-Aliassime stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di giovedì 16 marzo 2023) Carlos Alcaraz se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. Lo spagnolo, reduce dall’ottima trasferta sul rosso sudamericano, deve ancora perdere un set. Il canadese, invece, proviene dal successo rocambolesco ai danni del padrone di casa Tommy Paul, uscito sconfitto al tie-break del parziale decisivo dopo non aver sfruttato ben sei match point. Secondo le quote dei bookmakers sarà l’allievo di Juan Carlos Ferrero a partire nettamente con i favori del pronostico. Attenzione, tuttavia, al giocatore nordamericano, che contro Alcaraz ha portato a casa tutti e tre i confronti diretti. Il match riguarda da vicino anche i ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Carlosse la vedrà contro Felixnei quarti di finale deldi, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. Lo spagnolo, reduce dall’ottima trasferta sul rosso sudamericano, deve ancora perdere un set. Il canadese, invece, proviene dal successo rocambolesco ai danni del padrone di casa Tommy Paul, uscito sconfitto al tie-break del parziale decisivo dopo non aver sfruttato ben sei match point. Secondo le quote dei bookmakers sarà l’allievo di Juan Carlos Ferrero a partire nettamente con i favori del pronostico. Attenzione, tuttavia, al giocatore nordamericano, che controha portato a casa tutti e tre i confronti diretti. Il match riguarda da vicino anche i ...

