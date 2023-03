Alcaraz-Auger Aliassime in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di giovedì 16 marzo 2023) Carlos Alcaraz sfiderà Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. L’attuale numero due del mondo ha fin qui dovuto faticare relativamente per raggiungere un posto tra i migliori otto del torneo californiano. Vittorie in due set su Kokkinakis e Griekspoor, poi il ritiro di Draper quando era nettamente in svantaggio. Nella situazione opposta si è invece ritrovato il canadese, che contro Tommy Paul negli ottavi ha dovuto annullare ben sei match point prima di riuscire ad imporsi nel tie-break decisivo. Una vittoria che certamente potrebbe dar fiducia ad un giocatore che non aveva brillato in questi primi due mesi di stagione. Un altro aspetto da sottolineare è che Auger ha vinto tutti e ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Carlossfiderà Felixnei quarti di finale deldi, in programma dall’8 al 19 marzo. L’attuale numero due del mondo ha fin qui dovuto faticare relativamente per raggiungere un posto tra i migliori otto del torneo californiano. Vittorie in due set su Kokkinakis e Griekspoor, poi il ritiro di Draper quando era nettamente in svantaggio. Nella situazione opposta si è invece ritrovato il canadese, che contro Tommy Paul negli ottavi ha dovuto annullare ben sei match point prima di riuscire ad imporsi nel tie-break decisivo. Una vittoria che certamente potrebbe dar fiducia ad un giocatore che non aveva brillato in questi primi due mesi di stagione. Un altro aspetto da sottolineare è cheha vinto tutti e ...

