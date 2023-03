Albe Luci di domani | le indagini creative dei designer in mostra a Euroluce

(Di giovedì 16 marzo 2023) Al Salone Internazionale dell’Illuminazione che torna al Salone del Mobile.Milano dal 18 al 23 aprile in Fiera Milano, uno suggestivo percorso artistico indagato daicontemporanei curato da Matteo Pirola e allestito da From outer Space

Eppure insuccessive, solo in apparenza ordinarie, a distanza di 362,7 chilometri l'uno dall'... Due- come l'etimologia dei loro nomi prevede - si erano accese nel ventre torbido e ...Le musiche sono di Ambrogio Sparagna e lo spazio e ledi Vincent Longuemare . Il regista Marco Martinelli qui ritratto nel 'Purgatorio' curerà l'allestimento di 'Arcanesi Stop the war' da ...Nel Purgatorio, infatti, splende lo stesso sole che illumina la terra, le notti si succedono ai giorni, leai tramonti, in un succedersi dimattutine, pomeridiane e vespertine che sono ...

"Albe. Luci di domani", le indagini creative dei designer in mostra a ... ilGiornale.it

La luce come energia creativa sui cui i designer contemporanei indagano, è al centro della mostra “Albe. Luci di domani” a cura di Matteo Pirola che sarà allestita da From outer Space a Euroluce 2023, ...Le note soavi di un violino che accompagnano il sole che sorge e ne diffondono la luce sulle onde increspate del mare. Immagini suggestive che hanno avuto per teatro il molo sud del porto, cartolina d ...