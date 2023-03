Al via il progetto quadriennale italo-tedesco ConnActions, candidature istituti tecnici e professionali fino al 20 aprile (Di giovedì 16 marzo 2023) Il progetto quadriennale ConnActions, indirizzato agli istituti tecnici e professionali, si inquadra nell'ambito delle relazioni italo-tedesche e mira a realizzare progetti innovativi in rete, ed è promosso e finanziato dal Ministero dell'Istruzione tedesco, coordinato dalla Camera di Commercio italo-Germanica ed è sostenuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 marzo 2023) Il, indirizzato agli, si inquadra nell'ambito delle relazioni-tedesche e mira a realizzare progetti innovativi in rete, ed è promosso e finanziato dal Ministero dell'Istruzione, coordinato dalla Camera di Commercio-Germanica ed è sostenuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'articolo .

