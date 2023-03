Al congresso della Cgil, prove d'intesa tra Schlein e Conte sul lavoro. Ma la scena se la prende Calenda (Di giovedì 16 marzo 2023) Inizia la seconda giornata del XIX congresso della Cgil a Rimini. Al centro dell'incontro di oggi un dialogo tra il segretario Maurizio Landini e i principali esponenti politici delle opposizioni. Al via il primo confronto tra la neosegretaria del Pd, Elly Schlein, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, la guida del Terzo polo Carlo Calenda e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana. Temi del giorno saranno probabilmente l'introduzione del salario minimo, la riduzione dell'orario lavorativo a parità di salario e la settimana lavorativa di quattro giorni: tutte materie su cui Landini ha insistito nel discorso di apertura del congresso di ieri. Nel corso del suo primo intervento al congresso, la segretaria dem Elly ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 marzo 2023) Inizia la seconda giornata del XIXa Rimini. Al centro dell'incontro di oggi un dialogo tra il segretario Maurizio Landini e i principali esponenti politici delle opposizioni. Al via il primo confronto tra la neosegretaria del Pd, Elly, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, la guida del Terzo polo Carloe Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana. Temi del giorno saranno probabilmente l'introduzione del salario minimo, la riduzione dell'orario lavorativo a parità di salario e la settimana lavorativa di quattro giorni: tutte materie su cui Landini ha insistito nel discorso di apertura deldi ieri. Nel corso del suo primo intervento al, la segretaria dem Elly ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La Fiom: “Meloni al congresso della Cgil? Lasceremo la sala”. Landini: “Invitata perché è il momento delle risposte… - Agenzia_Ansa : Eliana Como, dirigente Fiom, annuncia una protesta per la presenza della premier Giorgia Meloni al congresso della… - MarcoBellinazzo : Gianni Infantino è stato appena rieletto Presidente della Fifa nel congresso di Kigali in Ruanda. Resterà in carica… - AntonioMiazzo2 : RT @ardigiorgio: Ho letto le 72 pagine della relazione di landini al congresso Cgil. Il capitolo lavoro arriva a pagina 52, dopo quelli su… - MiltonBlog : RT @ardigiorgio: Ho letto le 72 pagine della relazione di landini al congresso Cgil. Il capitolo lavoro arriva a pagina 52, dopo quelli su… -