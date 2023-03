Al congresso della Cgil prove di dialogo tra le opposizioni (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - La più convinta appare la 'new entry' Elly Schlein. A meno di una settimana dalla sua investitura ufficiale all'assemblea del Pd, la neo segretaria dem cerca di lasciare il segno lanciando un appello al dialogo ai leader degli altri partiti dell'opposizione, Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Nicola Fratoianni. La scenografia è quella del palco del congresso nazionale della Cgil a Rimini. Tutti e quattro i leader sono ospiti del segretario generale Maurizio Landini. E Schlein chiede che il confronto "continui anche altrove, per essere più efficaci nel ruolo di opposizione". Un dialogo che vorrebbe trasferire "nelle piazze" e nei palazzi della politica, pronta a chiudersi "in una stanza, anche fino a notte fonda, per trovare qualcosa da fare insieme". L'idea è subito accolta con ... Leggi su agi (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - La più convinta appare la 'new entry' Elly Schlein. A meno di una settimana dalla sua investitura ufficiale all'assemblea del Pd, la neo segretaria dem cerca di lasciare il segno lanciando un appello alai leader degli altri partiti dell'opposizione, Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Nicola Fratoianni. La scenografia è quella del palco delnazionalea Rimini. Tutti e quattro i leader sono ospiti del segretario generale Maurizio Landini. E Schlein chiede che il confronto "continui anche altrove, per essere più efficaci nel ruolo di opposizione". Unche vorrebbe trasferire "nelle piazze" e nei palazzipolitica, pronta a chiudersi "in una stanza, anche fino a notte fonda, per trovare qualcosa da fare insieme". L'idea è subito accolta con ...

