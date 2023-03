Al congresso Cgil Schlein tenta di riunire le opposizioni: “Lavoriamo insieme”. E Conte propone un patto sul salario minimo. Calenda: “Governare con voi? No” (Di giovedì 16 marzo 2023) Al congresso della Cgil è il momento delle promesse che soprattutto all’opposizione sono sempre gratis. Ma a quasi sei mesi dal disastro delle Politiche, tra battaglie elettorali in ordine sparso e voti risucchiati da un oceano di astensione, i leader dei partiti che si battono contro il governo di destracentro si ritrovano, si parlano e assicurano che ci sarà anche una “prossima volta” per proseguire la conversazione. Sia per tentare un’azione efficace in questa legislatura – nei limiti del (poco) possibile – sia per provare a costruire una possibile piattaforma per il futuro. A partire dai temi. Il primo è il salario minimo, scelto dalla segretaria del Pd Elly Schlein come esordio in Parlamento nel premier question time in un confronto diretto con la presidente del Consiglio Giorgia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Aldellaè il momento delle promesse che soprattutto all’opposizione sono sempre gratis. Ma a quasi sei mesi dal disastro delle Politiche, tra battaglie elettorali in ordine sparso e voti risucchiati da un oceano di astensione, i leader dei partiti che si battono contro il governo di destracentro si ritrovano, si parlano e assicurano che ci sarà anche una “prossima volta” per proseguire la conversazione. Sia perre un’azione efficace in questa legislatura – nei limiti del (poco) possibile – sia per provare a costruire una possibile piattaforma per il futuro. A partire dai temi. Il primo è il, scelto dalla segretaria del Pd Ellycome esordio in Parlamento nel premier question time in un confronto diretto con la presidente del Consiglio Giorgia ...

