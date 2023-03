Al Bano il 4 aprile al Teatro Olimpico di Roma con ‘È la mia vita’

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Uno spettacolo che ripercorre una carriera di oltre 55 anni quello che Alporterà aldiil prossimo 4. Non a caso, il cantautore di Cellino San Marco ha scelto di intitolarlo ‘È la mia, come il suo celebre brano del 2008. Lo show sarà anche l’occasione per Aldi tracciare un bilancio a poche settimane dal suo ottantesimo compleanno, che festeggerà il 20 maggio prossimo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Uno spettacolo che ripercorre una carriera di oltre 55 anni quello che Al Bano porterà al Teatro Olimpico di Roma il prossimo 4 aprile. Non a caso, il cantautore di Cellino San Marco ha scelto di ...