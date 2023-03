Air Osimhen man of the match | attaccante stratosferico

(Di giovedì 16 marzo 2023) Victorè stato premiato come man of theper Napoli-Eintracht Francoforte di Champions League. Doppietta percontro l’Eintracht Francoforte. Altra prestazione super da parte del nigeriano, che in occasione del primo gol è volato in cielo per raggiungere il pallone crossato da Politano.sogna la vittoria della Champions League con il Napoli, ma intanto si gode il premio di man of thedi Napoli-Eintracht Francoforte, l’ennesimo riconoscimento personale per un. Basti pensare che fino ad oraha segnato 23 gol totali, 4 in 5 partite di Champions League disputate. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

Al 47' cross di Politano e gol di Osimhen. Al 51' percussione di Kim che va al tiro. E' il nono gol consecutivo di Osimhen in campionato, il decimo se si aggiunge anche quello in Champions League.

Eintracht was unable to make it to half-time, however, with Osimhen hanging in the air to head Politano's cross into the top-right corner after a fine pass from Stanislav Lobotka. Osimhen needed just ...Di Lorenzo 7: quella fascia l'ha consumata tra sovrapposizioni e recuperi difensivi. Serve anche l'assist per il 2-0 di Osimhen. Rrahmani 7: nonostante non sia appariscente come Kim, la sua presenza ...