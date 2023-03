Aiea: 2,5 tonnellate di Uranio sparite dalla Libia (Di giovedì 16 marzo 2023) L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha denunciato la scomparsa di circa 2,5 tonnellate di Uranio naturale da un sito in Libia. Durante la visita di martedì, gli ispettori dell'Aiea hanno "... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 16 marzo 2023) L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha denunciato la scomparsa di circa 2,5dinaturale da un sito in. Durante la visita di martedì, gli ispettori dell'hanno "...

